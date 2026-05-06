Sanità territoriale in Asl2, record di partecipanti agli Open day delle Case di Comunità

Sono stati 1.094 i cittadini che hanno partecipato agli Open Day organizzati dall’ASL2 savonese nelle Case della Comunità del territorio, il numero più elevato rispetto alle altre quattro Asl. Un dato significativo, evidenziato dall’assessore Massimo Nicolò nella risposta a un’interrogazione in Consiglio regionale.

L’iniziativa ha coinvolto le Case della Comunità hub (aperte 24 ore su 24 7 giorni su 7) di Savona, Finale Ligure, Cairo Montenotte e Albenga, oltre alle strutture spoke (apertura 12 ore dal lunedì al venerdì) di Pietra Ligure e Vado Ligure. Le giornate si sono svolte il 18 e 19 aprile, con apertura dalle 8 alle 20 nelle sedi hub e con orari differenziati per le spoke.

In tutte le sedi erano presenti gli infermieri di famiglia e comunità e risultava attivo l’ambulatorio del medico di continuità assistenziale, in collaborazione con i medici di medicina generale. Gli infermieri hanno garantito prestazioni come la rilevazione dei parametri vitali, le medicazioni semplici, la somministrazione di terapie iniettive su prescrizione, la gestione degli accessi venosi e attività di educazione terapeutica.

Accanto al personale sanitario, hanno partecipato anche operatori Asl2, volontari del terzo settore e associazioni di tutela del cittadino, con l’obiettivo di fornire informazioni sui servizi disponibili e facilitare l’accesso ai percorsi di cura.

Nelle sedi hub, il programma si è articolato con ulteriori iniziative. A Savona, in entrambe le giornate, dalle 11 alle 16, sono stati attivati ambulatori vaccinali per adolescenti e adulti; i fisioterapisti hanno presentato l’Attività Fisica Adattata, programma di esercizio motorio di gruppo finalizzato alla prevenzione. C'è stato anche spazio invece alle attività consultoriali, con informazioni su screening oncologici, percorso nascita, allattamento e supporto alla genitorialità.

Ad Albenga, i fisioterapisti hanno illustrato lo stesso programma di Attività Fisica Adattata, mentre il 19 aprile un medico di distretto è stato a disposizione per chiarimenti sul Punto Unico di Accesso e sulle procedure per la richiesta del trasporto in ambulanza.

Per quanto riguarda le case di Comunità di Pietra e Vado anche qui erano presenti infermieri e attivi gli ambulatori di continuità assistenziale, oltre al supporto informativo di personale e volontari.