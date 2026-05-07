Il dottor Luca Corti nella Consulta Deontologica Nazionale: "Riformare il codice della medicina"

Prestigioso riconoscimento per l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (OMCeO) della provincia di Savona. Il presidente dell’Ordine, il dott. Luca Corti, è stato recentemente nominato componente della Consulta Deontologica Nazionale, l’organismo della FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri) incaricato di redigere il nuovo Codice di Deontologia Medica.

L’insediamento della Consulta, avvenuto recentemente a Roma, segna l’avvio di un percorso di riforma storico: l’obiettivo è l’aggiornamento e la modernizzazione dell’attuale Codice che, sebbene oggetto di parziali revisioni, risale nel suo impianto strutturale al 2014. Il nuovo testo, la cui emanazione è prevista per il 2027, dovrà rispondere alle sfide di una medicina in rapida evoluzione.

La Consulta, composta da 38 esperti tra medici e odontoiatri, ha il compito di raccogliere e sintetizzare le nuove sensibilità scientifiche, sociali e bioetiche emerse nell’ultimo decennio.

Tra i principali ambiti di intervento vi è innanzitutto quello dell’innovazione tecnologica, con la definizione di regole etiche per l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in medicina, lo sviluppo della telemedicina e la gestione della comunicazione digitale, compresi social media e strumenti informatizzati utilizzati dai professionisti.

Un secondo punto centrale riguarda la relazione di cura, con la riaffermazione del principio secondo cui il tempo dedicato all’ascolto e alla comunicazione rappresenta esso stesso tempo di cura, valorizzando così il rapporto umano tra medico e paziente.

Ampio spazio è riservato anche al tema dei diritti e dei doveri, con l’obiettivo di bilanciare le responsabilità deontologiche dei professionisti con la tutela dei loro diritti, affrontando questioni come l’equo compenso e il ruolo sociale del medico come garante della salute pubblica.

Infine, tra le sfide contemporanee rientrano il contrasto alle pseudoscienze, la tutela dell’ambiente e il ruolo della professione medica nella promozione della pace e della coesione sociale.

La nomina del dott. Corti rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un importante attestato di stima per il lavoro svolto dall’Ordine provinciale di Savona.

"È un onore poter contribuire attivamente alla scrittura delle regole che guideranno la nostra professione nei prossimi anni", commenta il dott. Luca Corti. "Lavoreremo intensamente affinché il nuovo Codice sia uno strumento moderno, capace di integrare le straordinarie opportunità offerte dalle nuove tecnologie, come l’IA, senza mai perdere di vista i valori ippocratici e la centralità della persona nel percorso di cura".

Il presidente ha inoltre sottolineato come sarà supportato dal gruppo di lavoro “Deontologia Medica”, del quale fanno parte componenti del Consiglio direttivo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Savona. L’Ordine di Savona esprime profonda soddisfazione per questa nomina, che permetterà alla realtà territoriale di portare il proprio contributo di esperienza e professionalità ai massimi livelli decisionali della categoria.