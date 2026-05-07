Savona, Giornata internazionale dell'infermiere, successo di pubblico al Priamar

Questa mattina, mercoledì 7 maggio 2026, la Fortezza del Priamar di Savona è stata al centro di una grande iniziativa dedicata alla salute e alla professione infermieristica, in occasione della Giornata Internazionale dell’Infermiere, che si celebra ogni anno il 12 maggio.

L’evento, promosso dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Savona in collaborazione con l’Area Sociosanitaria Locale 2, ha coinvolto dalle 8.00 alle 13.15 studenti degli istituti superiori, personale sanitario, istituzioni e cittadini. Tra gli spazi della Sala della Sibilla e le aree esterne della fortezza, si è svolta una mattinata ricca di incontri, dimostrazioni e momenti informativi dedicati al mondo dell’assistenza infermieristica.

L’iniziativa ha visto la partecipazione del Comune di Savona, di enti e istituzioni locali, delle scuole del territorio, delle forze dell’ordine, dei corpi di soccorso e di numerose associazioni di volontariato, in un’ampia rete di collaborazione che ha voluto mettere in luce il valore della professione infermieristica e il suo ruolo centrale nel sistema sanitario.

La Giornata Internazionale dell’Infermiere nasce infatti con l’obiettivo di valorizzare una professione fondamentale per la tutela della salute e il benessere delle persone in tutte le fasi della vita. Un ruolo essenziale, che tuttavia continua a scontrarsi con una crescente carenza di personale.

Nel Savonese la situazione resta complessa: all’ultimo concorso per l’assunzione di infermieri sono risultati idonei 175 candidati a fronte di 160 posti disponibili. Più recentemente, un avviso pubblico dell’ASL2 Savonese ha visto l’ammissione di soli 17 candidati per 20 posti, segnale di una difficoltà ormai strutturale nel reperimento di nuove professionalità.

Anche i dati relativi alla formazione confermano un quadro non semplice: per l’anno accademico 2025-2026 i posti disponibili erano 450, ma le domande presentate si sono fermate a 433. Fa eccezione il corso di infermieristica pediatrica, che registra un leggero interesse in più, con 30 domande per 25 posti disponibili.





