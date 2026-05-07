Savona, la prevenzione scende in Piazza Sisto IV: visite gratuite e screening per tutta la famiglia

Sabato 16 maggio, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00, Piazza Sisto IV a Savona ospiterà una nuova edizione de “La Prevenzione in Piazza”, iniziativa dedicata alla promozione della salute e della cultura della prevenzione rivolta a tutta la cittadinanza.

L’evento è organizzato dal Lions Club Savona Torretta, insieme al Lions Club Spotorno Noli Bergeggi Vezzi Portio.

Nel corso della giornata saranno presenti medici professionisti e volontari che offriranno gratuitamente attività informative e screening dedicati ad alcune delle patologie più diffuse, con particolare attenzione alla prevenzione e alla sensibilizzazione sanitaria.

Tra le attività previste: screening per glaucoma e maculopatia, controllo della glicemia e sensibilizzazione sul diabete, valutazioni dedicate all’ipoacusia e sordità, prevenzione dei tumori cutanei, controllo della pressione arteriosa e attività informative su demenze e malattie neurodegenerativa sarà possible sottoporsi a test e ricevere informazione Sarà inoltre presente uno spazio dedicato all’ambliopia con attività rivolte ai più piccoli.

Particolare attenzione sarà infatti dedicata ai bambini attraverso la Kids Zone, area animata dai ragazzi del Leo Club Savona Torretta insieme ai Lions CUB – Cuccioli, con attività pensate per sensibilizzare i più giovani sull’importanza della salute e della prevenzione fin dalla più tenera età.

L’iniziativa si svolgerà con il patrocinio del Comune di Savona e dell’Ordine dei Medici, e in collaborazione con AILD – Associazione Italiana Lions per il Diabete, A.N.P.I.G. e Save the Woman.

L’evento sarà realizzato anche grazie al supporto di Nuova Farmacia della Ferrera, Dega S.R.L. e L’Ortofrutticola Albenga.

“Anche quest’anno abbiamo scelto di portare la prevenzione tra le persone, in uno dei luoghi più rappresentativi della città, per offrire un servizio concreto e accessibile alla comunità”, dichiara Roberto Rosa, Presidente del Lions Club Savona Torretta, coadiuvato dal responsabile del Comitato Salute Avv. Nicolò Pescetto. “Crediamo fortemente nell’importanza della diagnosi precoce e della sensibilizzazione sanitaria. La prevenzione significa attenzione verso sé stessi, ma anche responsabilità verso gli altri e verso la propria qualità della vita.”

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: appuntamento dunque sabato 16 maggio in Piazza Sisto IV a Savona per una giornata dedicata alla salute, alla prevenzione e al benessere della comunità.