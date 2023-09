Punto Nascite S. Corona, la Fp Cgil al sindaco di Alassio: "Problema serio, no a battute umoristiche sullo spostamento del presidio di Savona"

"In merito alle recenti dichiarazione del sindaco di Alassio Melgrati, la FP Cgil di Savona ritiene che un problema così serio come la riapertura del Punto Nascite del Santa Corona di Pietra Ligure non possa diventare terreno per battute umoristiche come quella di proporre lo spostamente del Punto nascite di Savona". Lo afferma in una nota Ennio Peluffo, Segretario generale FP Cgil di Savona.

"Detto questo, preso atto delle giuste preoccupazioni che anche il sindaco di Alassio manifesta - continua la nota - rimarchiamo che sono trascorsi ormai due anni da una chiusura temporanea del reparto che come noi temevamo, e insieme a noi molti altri, si sta palesando una chiusura definitiva nonostante le reiterate e mai matenute promesse di riapertura".

"Auspichiamo che tutto il territorio savonese rivendichi finalmente in maniera unitaria il ripristino e il mantenimento di tutti quei servizi necessari che negli ultimi anni sono stati via via progressivamente depauperati" conclude infine il Segretario generale FP Cgil di Savona.