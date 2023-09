Carcare, nuovo direttivo per il Gruppo Protezione Civile. Il consigliere Formento: "Spirito di ripartenza molto positivo"

Mercoledì sera presso la sala Consiliare del Comune di Carcare si è svolta l'assemblea dei volontari iscritti al Gruppo Protezione Civile di Carcare. I temi trattati sono stati l'elezione del nuovo direttivo le cui cariche erano scadute da tempo inventario e riorganizzazione magazzino vestiario DPI e attrezzatura. A presiedere l'assemblea il Consigliere Comunale con delega alla Protezione Civile Simone Formento.

"Appena ricevuta la delega a Volontariato e Protezione Civile dal Sindaco Rodolfo Mirri ho immediatamente convocato tutti i volontari di Protezione Civile Carcare - ha dichiarato il consigliere comunale - Ho trovato un gruppo di 7/8 militi oserei dire abbandonato e per questo demotivato. Innanzitutto mi sono attivato per redigere un nuovo Regolamento Comunale condiviso e approvato dai militi e dal Consiglio Comunale in linea con le nuove direttive regionali del terzo settore. Per questo ringrazio l'ing. Bragheri dell'Ufficio Tecnico per la sua disponibilità e professionalità. Dopo questo primo incontro è iniziata una vera e propria opera di "ricucitura" semplicemente ascoltando tutte le problematiche emerse negli anni passati, cercando di trovare soluzioni e facendo sentire al Gruppo quello spirito di vicinanza e collaborazione da parte dell'Amministrazione Comunale che non può e non deve assolutamente mancare soprattutto quando si hanno difronte persone che regalano tempo della loro vita e lavoro per il bene della collettività. A loro vanno il nostro rispetto e la nostra gratitudine, sempre".

"Da mercoledì sera il Gruppo si è arricchito, anche da nuovi militi soprattutto giovani, con più di 35 volontari operativi. E' stato così possibile eleggere il nuovo Direttivo e condividere tutti insieme uno spirito molto positivo di "ripartenza". Proprio per coniugare esigenze di professionalità e rinnovamento il Gruppo ha eletto all'unanimità un direttivo che coniuga appunto queste due anime. Come Coordinatore Mauro Suffia che in passato come presidente della Croce Bianca Carcare e da anni in Protezione Civile ha dedicato la sua vita al mondo del volontariato. Come vice coordinatore Alex Rizzo, 20 anni, che nonostante la sua giovane età fin da piccolo si è dedicato al bene della comunità costruendosi un bagaglio di esperienza notevole. Infine la responsabilità del magazzino va a Marco Caldera, tra i fondatori del Gruppo Protezione Civile Carcare. Quest'ultimo sarà affiancato nel suo lavoro da Igor Verdirame e per quanto riguarda divise e DPI dal veterano Aldo Ottonello. Invece per il parco auto ci sono due giovani militi, Christian Delfino e Giovanni Ferrecchi insieme a Pierangelo Roso per quel che riguarda tutta l'attrezzatura operativa. Professionalità esperienza e rinnovamento sono le linee guida scelte dal Gruppo" conclude infine Formento.