Raccolta rifiuti e pulizia di Savona, dito puntato dell'amministrazione e della minoranza: "Non c'è stato un cambio di passo"

"Ci vuole un cambio di passo che ad oggi non c'è stato". Questo in sintesi il concetto espresso a più voci, dall'amministrazione comunale alla minoranza, sulla situazione della raccolta rifiuti e della pulizia di Savona, a quasi due mesi dal subentro di Sea-S al 49% in Ata (società composta da Docks Lanterna e Idealservice).

Non sono piaciute le parole di Stefano Valle, amministratore delegato dell'azienda, che con la nostra redazione si è soffermata sulla partenza del diserbo stradale, lo spazzamento, la raccolta, le problematiche legate ai mezzi e le procedure di assunzione.

"Capiamo tutto, però così non va bene, ci deve essere un cambio di passo. Comprendiamo perfettamente che ci devono essere degli assestamenti, però mi ricordo che alla presentazione dell'azienda anche l'amministratore delegato ha detto che ci sarebbe stato un miglioramento - il commento dell'assessore Barbara Pasquali - Non stiamo con il fucile puntato ma un miglioramento non c'è. Io e il sindaco gliel'abbiamo già fatto presente".

"Capisco che il socio che è arrivato abbia trovato una situazione disastrata, ma sinceramente miglioramenti da quando sono entrati i nuovi soci non se ne sono visti. La situazione è identica a quella di prima con un fatto peggiorativo, mentre prima si vedeva l'autobotte per fare i lavaggi, ora è sparita.

È stata veramente un'estate difficile specialmente nei fini settimana dove sul lungomare c'erano cassonetti debordanti e maleodoranti" ha proseguito il capogruppo di Toti per Savona Pietro Santi.

"Il diserbo stradale merita un concetto a parte, ci sono alcune vie e non solo quelle perificheriche ma anche in pieno centro, nelle quali l'erba spunta ovunque - ha proseguito Santi - Voglio dargli il beneficio d'inventario che la situazione possa cambiare realmente ma ad oggi non è cambiato nulla. Auspicio che possa cambiare qualcosa in città. Credo che un bilancio più accurato, corrispondente alla realtà possa essere dato nei prossimi mesi".

"Probabilmente il Signor Valle non gira per la città. Bidoni stracolmi di rifiuti, carta e plastica che dal venerdì sera se va bene viene ritirata al martedì, strade più sporche di prima. Chi hanno voglia di prendere in giro ancora?" continua il capogruppo della Lega Maurizio Scaramuzza.

Ora sono proprio curioso. Quando settimana scorsa abbiamo denunciato che il servizio continuava ad essere assai carente e che dopo oltre due mesi ci fosse stato ben altro che un cambio di passo ci hanno detto nell’ordine: è come per le aree pedonalizzate di Corso Italia, non date nemmeno il tempo; sapete fare solo opposizione sterile e gridata; in vaste aree della città il servizio è migliorato, hanno anche cambiato i cassonetti. Per fortuna ho tutto segnato. Ora che lo dice la Giunta allora sarà vero? Eppure dicevano di stare tranquilli che il fatto che il