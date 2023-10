"Luci al Bacigalupo", nello stadio di Savona ecco la riaccensione. Viti: "Martedì l'utilizzo nelle ore serali con l'uso delle docce"

"Luci al Bacigalupo". Non sarà San Siro, ma a Savona dopo anni in cui l'impianto sportivo di via Cadorna non riusciva a riavere la propria dignità, l'accensione di ieri, tra tante difficoltà, è diventata realtà.

Chiudendo anche quella sorta di botta e risposta tra il presidente del Città di Savona e il numero uno dell'Amatori Calcio Savona (che gestisce lo stadio insieme al Rugby Savona). Con i primi che chiedevano al più presto l'attivazione dell'energia elettrica e della caldaia per potersi allenare anche di sera e lavarsi negli spogliatoi.