I comuni dell'Alta Valle scrivono a Tpl Linea: "Disagi per studenti e cittadini, il trasporto pubblico va potenziato"

I comuni di Bardineto, Calizzano e Murialdo hanno recentemente inviato una lettera a Tpl Linea, chiedendo un potenziamento del servizio di trasporto pubblico per soddisfare le esigenze degli studenti dell'Alta Valle.

La richiesta è stata avanzata in risposta alle numerose segnalazioni e richieste giunte da parte delle famiglie degli studenti che frequentano le scuole superiori valbormidesi e degli altri utenti del servizio pubblico.

"In passato, la vallata godeva di un 'servizio scuola' dedicato, ma negli ultimi tempi, il servizio di trasporto pubblico si è dimostrato insufficiente, soprattutto durante gli orari mattutini e quelli di rientro pomeridiano, che coincidono con gli orari scolastici", commentano i primi cittadini Franca Mattiauda, Pierangelo Olivieri e Giacomo Pronzalino.

Nella lettera inviata all'azienda, i sindaci hanno sottolineato come le linee che collegano i comuni di Bardineto, Calizzano e Murialdo a Carcare e Cairo Montenotte siano spesso sovraffollate. Questo ha creato disagi per i passeggeri, con molti di loro costretti a viaggiare in piedi e con evidenti preoccupazioni per la sicurezza.

"Riconosciamo la complessità dell'organizzazione di un servizio di trasporto pubblico, comprese le implicazioni economiche, tuttavia, riteniamo che migliorare la logistica, la sicurezza e i tempi di percorrenza, sia fondamentale per rendere il servizio più idoneo alle esigenze degli utenti".

"Un servizio più efficiente e adeguato potrebbe non solo soddisfare le attuali richieste degli utenti, ma anche attrarne di nuovi, contribuendo così al benessere della comunità e alla prosperità economica della zona", concludono Mattiauda, Olivieri e Pronzalino.