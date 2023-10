Varazze e il Club Nautico in lutto per la scomparsa di "Berto" Carattino

Varazze e il Club Nautico varazzino in lutto per la scomparsa di Bartolomeo "Berto" Carattino all'età di 74 anni.

Figura di riferimento per il mondo velistico, era stimato, apprezzato e conosciuto non solo a Varazze ma in tutta la provincia.

"Ciao Berto. Buon vento" il messaggio di cordoglio del Varazze Club Nautico per il suo vicepresidente.

"Una triste notizia, che colpisce tutto il mondo dello sport cittadino e non solo, ci ha raggiunto quest'oggi. Ciao Berto, grazie per il tuo instancabile lavoro con i giovani atleti del Varazze Club Nautico e per il mondo della vela - il ricordo del sindaco Luigi Pierfederici - Il mondo dello sport della nostra Città si stringe attorno al Club in questo momento di profonda tristezza. Un abbraccio ai familiari ed al VCN".

!Berto Carattino, è cresciuto in una famiglia di grandi velisti, sviluppando una passione per la vela che avrebbe guidato gran parte della sua esistenza. Ha iniziato a regatare sin da giovane con i Flying Dutchman e poi sulle barche d’altura, diventando un velista di grande esperienza e abilità. La sua dedizione al Varazze Club Nautico è stata senza eguali. Berto ha servito come Dirigente il club, contribuendo in modo significativo alla sua crescita e al suo sviluppo e meritando per questo la Stella di bronzo al Merito Sportivo. Ha lavorato instancabilmente per promuovere il club, organizzando regate, eventi e corsi per giovani velisti. La sua passione e la sua operosità hanno permesso a molti giovani di appassionarsi a questo sport e affacciarsi al mondo delle regate - dicono dalla pagina "I Zona FIV "- Oltre alla sua dedizione al mondo della vela, Berto era noto per la sua gentilezza, la sua generosità e la sua dedizione alla famiglia. Era un amico leale e un mentore per tutti noi, sempre disponibile a condividere le sue conoscenze e la sua passione per il mare. La sua assenza sarà profondamente sentita da tutti coloro che lo hanno conosciuto e da tutti noi che abbiamo avuto l’onore di affiancarlo. La sua eredità nella comunità velica non sarà mai dimenticata e al Varazze club Nautico verrà a mancare una colonna portante. Berto rimarrà nei nostri cuori come un uomo straordinario, un marinaio eccezionale e un amico devoto sempre pronto a sacrificarsi. Grazie Berto da tutti noi, Buon Vento".

Il funerale verrà celebrato domani, mercoledì 4 ottobre a Varazze, nella chiesa di Sant’Ambrogio.