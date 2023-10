Cairo, l'azienda Quidam dona al comune sei opere fotografiche dell’artista valbormidese Matteo Musetti

Sei opere fotografiche realizzate dell’artista Matteo Musetti in collaborazione con l’azienda cairese Quidam srl, sono state recentemente donate al Comune di Cairo in occasione di un incontro a cui hanno partecipato il sindaco Paolo Lambertini, l’Assessore Caterina Garra, Matteo Musetti, autore delle opere, e Matteo Ferraiuolo, Amministratore di Quidam srl.

Le opere donate, che resteranno esposte in maniera permanente a Palazzo Scarampi, nei locali della biblioteca civica al piano terra del Ferrania Film Museum, sono realizzate in vetro e raffigurano luoghi significativi di Ferrania, ultima fermata del viaggio artistico che Matteo Musetti ha percorso attraverso la Val Bormida, in omaggio a un mondo che ha coinvolto migliaia di persone con le loro famiglie, lasciando un solco indelebile nelle loro vite e nel tessuto sociale, culturale, economico della Valbormida.

Molto significativa la collocazione delle opere, a Palazzo Scarampi, nei locali della Biblioteca Civica, al piano terra del Ferrania Film Museum, il posto che meglio di qualsiasi altro racconta una pezzo di storia della Valle e in particolare un pezzo fondamentale di storia della pellicola e della fotografia.

“Le opere che abbiamo selezionato, e che abbiamo avuto il piacere di donare al Comune di Cairo, rappresentano una parte importante della mia vita e del mio lavoro, oltre che della vita di tanti Valbormidesi che a Ferrania hanno lavorato, prima e dopo l’avvento di 3M”, commenta Musetti, nato e cresciuto nei suoi primi anni di vita a Prasottano.

“Come in tutte le mie opere, anche in queste ho usato la fotografia non per rappresentare la realtà, bensì quale strumento per esprimere sensazioni, emozioni, interpretazioni della realtà e della vita di tutti i giorni", conclude Musetti.

“Con immenso piacere abbiamo accolto quest’estate nei nostri spazi la bella mostra fotografica di Matteo Musetti, una delle voci artistiche più autorevoli e quotate del nostro territorio, che racconta la nostra terra facendola conoscere in tutta Italia e anche oltre confine, attraverso mostre ed eventi ai quali è invitato a partecipare. Avere in dono non una, bensì sei sue opere raffiguranti Ferrania, uno dei luoghi più rappresentativi e iconici della storia della Valbormida, è un vero onore, per il quale ringrazio l’artista e la Quidam, realtà produttiva che dà lustro all’economia del nostro territorio e all'industria del vetro a livello nazionale e che, da anni, si impegna a sostegno di iniziative culturali e artistiche volte a valorizzare le risorse del nostro territorio” ha commentato il Sindaco Lambertini.

Matteo Musetti ha esposto alla Biennale di Barcellona nel 2022 e sarà presente alla Triennale di Arti Visive a Roma dallʼ1 al 15 dicembre 2023. È presente nell’edizione 2021/2022 dell’Atlante dell’Arte Contemporanea De Agostini e nell’edizione 2023/2024 che verrà presentata prossimamente al Metropolitan Museum of Art; nel Catalogo dellʼ Arte Moderna numero 57 – Gli artisti italiani dal primo novecento ad oggi – edito da Giorgio Mondadori, e nell’Annuario Internazionale d’Arte Contemporanea 2023.