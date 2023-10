Due savonesi sul podio più alto al "Trofeo Diana" per cani da ferma e da cerca: Davide Pastorino e Vincenzo Spataro

Per la categoria "Inglesi" è risultato trionfatore Vincenzo Spataro di Stella con il setter inglese Otto, mentre invece per la categoria cerca vicecampionessa italiana la giovanissima spotornese Claudia Poggi con lo springer spaniel Fred.

Il primo ottobre si è svolta ad Assisi, in Umbria, la prova finale del XXXXIII "Trofeo Diana" con cani da ferma e da cerca. Ad aggiudicarsi il titolo di campione italiano, affermandosi sul gradino più alto del podio per la categoria "Continentali Italiani ed Ester" è stato il nolese Davide Pastorino con l'épagneul breton Lennon.

Un grandissimo risultato per la Sezione Enalcaccia Pesca e Tiro di Savona con presidente Giovanni Venturino che, oltre ai campioni, vede un terzo posto a squadre oltre i risultati in batteria degli associati Ferro, Frumento ed Avramo; proprio quest'ultimo lo scorso anno vinse l'assoluto nella categoria inglesi con il suo setter inglese Croll Polceveras a Pordenone, in Friuli-Venezia-Giulia.