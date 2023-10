Rigassificatore, anche Libera Savona e Liguria contro al progetto

"La segreteria di Libera Savona d’intesa con Libera Liguria, condividendo le posizioni espresse dalla maggior parte delle Associazioni appartenenti al coordinamento savonese di Libera, esprime la propria ferma opposizione al progetto di posizionamento del rigassificatore davanti alla costa tra Savona e Vado Ligure, e aderisce al Coordinamento “NO al Rigassificatore”. Libera si interessa di percorsi di giustizia e legalità, cerca di promuovere lo spirito di cittadinanza attiva e di partecipazione responsabile. Per questo esprime profonda preoccupazione per la parzialità del metodo seguito nei percorsi decisionali, con tempi stretti imposti dall’alto, mancata condivisione con il territorio dell’avvio del progetto e delle scelte sottese, ed esclusione di importanti soggetti dai tavoli di decisione e consultazione (vedi esclusione del Comune di Savona dalla Conferenza dei Servizi)".

Libera esprime anche forti preoccupazioni nel merito del progetto, in relazione ai seguenti punti: "Non adeguata qualità del progetto presentato (ad esempio lo Studio di Impatto Ambientale ha pesanti limiti come rilevato da altri soggetti); Problemi di sicurezza dovuti ad almeno 3 fattori: densità abitativa e produttiva della costa, eccessiva vicinanza dell’impianto alla costa (2,8 Km da Savona) e dal traffico portuale, non adeguatezza della Golar Tundra come impianto off-shore; Problemi ambientali per un contesto molto delicato sia in mare (santuario dei cetacei) che in terra (attraversamento di diverse riserve naturali); Impatto negativo sull’economia: scelta contraria alla vocazione turistica della zona, problemi di fruizione dell’area circostante l’impianto sia per attività lavorative (ad es.pesca) che turistiche (diporto), conseguenze dannose per diverse attività imprenditoriali sia agricole che di altri settori produttivi; Scelta contraria alla progressiva limitazione dell’uso di energia da fonte fossile con impatto climatico".