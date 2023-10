Processo Tirreno Power, Scarone (M5S): "I disastri ambientali senza colpevoli"

"Ieri, dopo circa 4 anni dall'inizio, il processo Tirreno Power,è arrivato a sentenza. La lettura del lungo elenco dei nomi degli imputati è durata solo 3 minuti e alla fine abbiamo appreso agghiacciati che sono stati tutti assolti, il reato non sussiste. I morti, i malati e i loro familiari per ora dovranno cercare nella giustizia divina una qualche spiegazione al loro dolore".

Ad affermarlo è Stefania Scarone, coordinatrice provinciale M5S, che aggiunge: "Purtroppo la legge sembra sempre meno adatta a ricoprire il ruolo di difensore della giustizia, così come la stessa politica ha quasi completamente perduto il significato di rappresentanza e difesa della volontà e tutela popolare".

"Questa sentenza cade in un contesto in cui farà molto comodo al centrodestra regionale asserire che le problematiche ambientali savonesi presenti e passate, sono frutto di inesistenti preoccupazioni della popolazione. Qualcuno vigliaccamente proverà a cavalcare questa sentenza al fine di cercare di sminuire tutte le problematiche ambientali savonesi, dal rigassificatore, all'Italiana Coke, all'inceneritore per citarne solo alcune".

"A brindare, non saranno solo gli imputati ma politici, industriali e ogni sorta di loro supporters economici. Stiamo assistendo ad un declino nella fiducia verso lo Stato e le istituzioni che spinge le persone a rifugiarsi nei famosi "discorsi da bar" sempre più accesi ed insofferenti", attacca la coordinatrice provinciale grillina.

"Serve un deciso passo indietro, un ripristino delle garanzie costituzionali in ogni ambito perché, tradita da anni questa fiducia, si potrebbero aprire pericolose fratture sociali. Non solo potrebbero incendiarsi le Golar Tundra di turno, ma anche la tenuta democratica con l’ esaurirsi della sopportazione popolare", conclude la Scarone.