Successo a Savona per convegno e premiazione del concorso fotografico nazionale Lions

Sabato 30 settembre 2023 presso la sala Stella Maris in Darsena a Savona si è svolto il Convegno con la premiazione del Concorso fotografico nazionale Photo Art Culture "Urban Green", patrocinato dalla UIF, Unione Italiana Fotoamatori, a favore della Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones e organizzato dal Lions Club Photo Art Culture satellite del L.C. Savona Priamar.

Tra i premiati Roberto Dolza, vincitore del Trofeo “Osvaldo4Lions” opera in ceramica dell’artista Paolo Pastorino, assegnato al miglior autore socio Lions. Primo premio, medaglia d’oro UIF, assegnato a Giuseppe Falco, secondo premio medaglia argento UIF a Emanuele Zuffo , terzo premio medaglia di bronzo UIF a Giovanni Sarrocco, Premio miglior Under 18 a Giada Schenardi. Premi per le foto segnalate Uif a Francesco Paolo Ferrandello, Maurizio Trifilidis, Andrea Parodi (under 18), Claudio Pettazzi, Giulio Grezzani, per le foto segnalate Lions a Roberto Braides, Franco Murru e Roberto Squarciafichi. Giuria concorso: Bruno Oliveri presidente UIF, Fulvio Rosso fotografo professionista e Enrico Benzi fotografo e ottico professionista.