Attualità

No al rigassificatore, la protesta continua sotto la Provincia: spazio alle bottiglie vuote di candeggina e una lista di cori

Vietate frasi o scritte ingiuriose o comportamenti violenti non consentiti. "Deve essere garantito il massimo rispetto per le persone non interessate dalle manifestazione o con opinioni differenti"

La protesta continua. Questo pomeriggio dalle 14.30 fino alle 16.30 le associazioni e i cittadini contrari al posizionamento del rigassificatore a circa 4 km dalla costa di Vado e a 2.9 da Savona, si ritroveranno sotto la sede della Provincia per fare sentire la propria voce in occasione dell'arrivo del commissario e presidente regionale Giovanni Toti, i tecnici di Snam e Rina che incontreranno i sindaci, le giunte e i consiglieri comunali dei comuni interessati dal progetto ma anche gli amministratori dei comuni limitrofi. "Di fronte ai frenetici tentativi di tamponare le mancanze di un progetto irricevibile, dobbiamo fare sentire ancora piu forte la nostra voce - hanno spiegato gli organizzatori Dobbiamo continuare ad alzare il volume della protesta e dell'indignazione contro il degrado del nostro territorio e del nostro mare. La nostra manifestazione pacifica e determinata vuole ristabilire una democrazia prevaricata dal commissario straordinario per il rigassificatore Toti e dalla sua maggioranza". Gli organizzatori hanno così invitato chi parteciperà a portare alla manifestazione delle bottiglie vuote di candeggina, cartelloni, striscioni e fischietti, stampare e portare con sè la lista dei cori e indossare magliette bianche con gli slogan no rigassificatore. Vietate frasi o scritte ingiuriose o comportamenti violenti non consentiti. "Deve essere garantito il massimo rispetto per le persone non interessate dalle manifestazione o con opinioni differenti" puntualizzano. Non deve essere inoltre creato impedimento al passaggio di persone o mezzi e rispettato il codice stradale. "Rispettiamo il nostro territorio, lasciamo pulito com'era prima di arrivare o ancora meglio di com'era. Prima di andare via ritiriamo tutte le bottiglie di candeggiano e smaltiamole correttamente" concludono.

Luciano Parodi

