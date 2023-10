Savona, siglato in Prefettura il protocollo d’intesa tecnico scientifico per la protezione civile

Un protocollo d’intesa per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e scientifico in materia di protezione civile e per la promozione della cultura della protezione civile: è stato siglato, nella mattinata odierna, presso il Palazzo del Governo di Savona, dal Prefetto Enrico Gullotti e il Presidente di Fondazione CIMA (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Prof. Luca Ferraris.

Il documento, che delinea i contorni di una innovativa forma di collaborazione fra Prefettura e CIMA, ente di ricerca di primario livello anche nel campo della protezione civile e del disaster risk reduction, assicurerà l’efficace integrazione delle acquisizioni scientifiche in possesso di quest’ultima con i modelli organizzativi di coordinamento delle attività affidate alla Prefettura nell’ambito del sistema territoriale di emergenza e soccorso, oltre alla promozione della diffusione della cultura della protezione civile in provincia.

La stipula del protocollo si inserisce nel quadro della realizzazione di una sempre più stretta sinergia fra la pubblica amministrazione e il mondo scientifico, anche nell’ottica di implementare l’efficienza del sistema provinciale di protezione civile, valorizzando un modello di intervento interistituzionale realmente aderente al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, con l’obiettivo finale di un incremento dei livelli di tutela della pubblica e privata incolumità.

Alla sottoscrizione è seguita la visita del Prefetto alla “sala situazioni F. Siccardi” della Fondazione, presso il Campus universitario, ove sono stati mostrati gli strumenti tecnologici a supporto del monitoraggio e della previsione dei rischi naturali quali alluvioni e incendi boschivi, a livello locale, nazionale e internazionale.