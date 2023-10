Maltrattamenti, mobbing e abuso d'ufficio in Provincia, Toti: "Fiducia nella magistratura, l'operatività dell'ente non risenta da eventuali comportamenti disdicevoli"

"Fiducia nella magistratura, non formale ma sostanziale: se qualcuno ha sbagliato è giusto che la magistratura intervenga e indaghi".

Così, a margine del Convegno Start 4.0 tenutosi nel Palazzo della Borsa a Genova, il presidente della Regione Giovanni Toti in merito alla vicenda che sta coinvolgendo in queste ore la Provincia di Savona e che ha portato all'obbligo di dimora per il Direttore Generale Giulia Colangelo e il Responsabile dell'Ufficio Legale Maurizio Novaro. Le accuse sono quelle di maltrattamenti, mobbing e abuso d'ufficio.

"Ho chiesto al presidente Olivieri di mettere in sicurezza l'ente che vive un momento delicato per l'inchiesta ma anche per le molte cose da fare nella provincia di Savona e quindi ovviamente di fare in modo che l'operatività dell'ente non abbia a risentire da eventuali comportamenti disdicevoli di persone la cui configurazione penale, volontaria o casuale sarà la magistratura a definirla perché io francamente non li conosco" ha aggiunto il presidente della Regione.