Arte contemporanea, Banca Generali Private porta a Savona i migliori dipinti e le ceramiche dell’artista toscano Carlo Pizzichini

Banca Generali Private porta a Savona i migliori dipinti e le ceramiche dell’artista toscano Carlo Pizzichini in una "Miscellanea" che verrà inaugurata domani venerdì 6 ottobre alle 18.30 presso la sede di Piazza Leon Pancaldo 1/5. Gli spazi dell’agenzia savonese aprono così le porte all’arte contemporanea del maestro senese in una mostra durevole che potrà essere visitata dal lunedì al venerdì, con orario 9-13 e 15-17, sino al 31 dicembre.

“Il suo lavoro in ceramica spazia da piccole a grandi dimensioni, così si esprime nel modellato arcaico ad alto e basso rilievo con minime impressioni nell'argilla fresca, lasciando segni esplicativi. Nella decorazione con segni a scrittura racconta storie chimeriche proprie e di vita quotidiana”, racconta il maestro Ceramista Marcello Mannuzza. “La nostra grande amicizia continua nel tempo e la collaborazione insita in entrambi produce importanti eventi culturali”.

Da circa un secolo Albisola vive una storia parallela a quella che si può sperimentare ogni giorno sul suo territorio: una storia – come racconta il critico d’arte Luca Bochicchio - fatta di racconto e di testimonianza e che intreccia le vite di persone prima estranee e forestiere, poi via via familiari e sempre più vicine al borgo ligure di “pescatori e ceramisti” (i primi praticamente spariti, i secondi, tenacemente presenti, lottano con noi).

“Questa premessa per tentare di spiegare la ragione per cui Carlo Pizzichini, pur essendo ben noto in Italia e in quelle parti di mondo in cui lascia il segno, è oggi riconosciuto (con tutte le sfumature semantiche che il termine porta con sé: stimato, identificato, accolto) come parte della storia presente di Albisola”, afferma Bochicchio. “Una storia fatta di scambi in entrata e in uscita, che come si diceva all’inizio è certamente parallela a quella vissuta ogni giorno dagli artigiani e dagli artisti albisolesi, ma che è comunque reale. In questo senso, quindi, Pizzichini è riconosciuto come artista e uomo che la ceramica è andato a cercarla e a farla ad Albisola e che da lì ha iniziato un nuovo percorso che non è, attenzione, ‘il’ percorso principale della sua ricerca, ma uno dei molti rami che inevitabilmente un artista maturo vede svilupparsi dalle proprie radici, che sono altre”.