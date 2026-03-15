Savona, auto sfonda il muretto del Letimbro in Corso Ricci: transennata l'area (FOTO)

Probabilmente a causa della violenta pioggia e della poca visibilità ha perso il controllo e si è schiantato contro il muretto sfondandolo.

Nel pomeriggio di ieri un'auto è andata a sbattere contro il muraglione di Corso Ricci che divide la passeggiata ciclopedonale dal Letimbro all'altezza dell'ex centrale del latte.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. Il mezzo però all'arrivo della polizia locale si era già allontanata e grazie all'ausilio delle immagini della videosorveglianza e le testimonianze di chi ha assistito all'incidente gli agenti sono riusciti a rintracciare l'automobilista e a ricostruire la dinamica.

All'uomo è stata contestato il verbale per la rottura del muro e l'infrazione stradale.

L'area è stata quindi transennata.