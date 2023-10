Rigassificatore, il comitato #quellidellaCATENA: "La comunicazione col territorio questa sconosciuta, Toti ha perso un'altra occasione"

"Nell'aula della provincia di Savona è andata in scena l'ennesima parata feudale che questa triste novella di riallocare il rigassificatore Golar Tundra nel nostro mare e relative infrastrutture nei nostri territori, grazie ad autoritaria imposizione estiva dalla sua Amministrazione, ripropone come unica narrazione, anche durante incontri istituzionali allargati e tecnici, che meriterebbero ben altro rispetto".

L'attacco arriva dal direttivo di #quellidellaCATENA che aggiunge: "Perché di feudalesimo si tratta, dalla teoria presente in qualunque libro di scuola elementare alla più pura e scientifica applicazione pratica. Come in un ancestrale ordine sociale, anche oggi i rapporti di forza sono ben delineati: c'è un governo centrale che impone, compare e scompare alla bisogna; ci sono istituzioni regionali e commissariali concentrate sotto il medesimo cappello in barba ad ogni conflitto d'interessi; la pletora, i tecnici della Snam e Rina, nonché tutta la burocrazia messa in opera per l’occasione".