Sicurezza e ordine pubblico nel ponente savonese, la Questura incontra Confcommercio e Fipe

"Fondamentale la collaborazione tra tutte le parti. Non è più pensabile demandare la responsabilità della sicurezza unicamente alle Forze dell'Ordine. Si deve agire, ad ogni livello, attraverso le proprie competenzere e professionalità, per raggiungere le finalità preventivamente condivise - commenta il presidente Confcommercio Ponente Daniele Ziliani - La realtà in cui si è ottenuto un maggior controllo delle criticità sono state quelle in cui si è riusciti a lavorare in sinergia innanzitutto con le Amministrazioni comunali che attraverso ordinanze adeguatamente predisposte e coordinando la collaborazione delle Polizie locali con le altre Forze Pubbliche hanno fatto in modo da non sprecare risorse ed energie preziose. Non meno importante il ruolo dei nostri operatori. Da sempre in prima linea quelli dei pubblici esercizi e dei locali da ballo".