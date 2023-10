I medici di famiglia traslocano in via Brigate Partigiane? Cairo in Comune interroga il sindaco: "Creerebbe disagi enormi"

Ipotesi di trasferimento dei medici di famiglia nella zona adiacente ai supermercati Conad Superstore ed Eurospin, nella zona di via Brigate Partigiane: il gruppo di opposizione Cairo in Comune interroga il sindaco Paolo Lambertini.

"Da giorni circolano voci in merito, confermate anche da un medico su Facebook. Pare che verrà realizzato un centro medico privato. Il trasferimento creerebbe un grosso disagio agli anziani, alle persone fragili e sole che non hanno mezzi per raggiungere il proprio medico in una zona così decentrata", commentano i consiglieri Giorgia Ferrari e Silvano Nervi.

Attualmente i medici di famiglia ricevono nei locali situati in corso Dante. "In tal caso occorrerà attivarsi affinché vengano messi a disposizione mezzi di trasporto gratuiti, tipo navette, per i pazienti che non abbiano possibilità di raggiungere autonomamente i medici", concludono dall'opposizione.

"Si tratta di un accordo tra privati - risponde il sindaco Paolo Lambertini - Come amministrazione comunale, cercheremo di trovare una soluzione con i medici di famiglia per alleviare i disagi potenziali alla cittadinanza".