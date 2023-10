Aurelia Bis, Rio Molinero e rotatoria in via Chiabrera i temi dell'incontro tra gli abitanti di Legino e il Comune

Incontro tra i residenti di Legino e gli assessori Lionello Parodi e Gabriella Branca, alcuni giorni fa, per affrontare le questioni del quartiere sulle quali i leginesi che hanno chiesto informazioni. All'incontro alla Fratellanza erano presenti una cinquantina di persone.

I leginesi hanno chiesto chiarimenti sul secondo lotto dell'Aurelia Bis, un tema che ha causato molta preoccupazione tra gli abitanti del quartiere, il cui ipotetico tracciato passerebbe nella piana di Legino. Hanno chiesto all'amministrazione di rappresentare ad Anas l'assoluta contrarietà del quartiere a percorsi che stravolgano il territorio ed è stata fatta anche richiesta che Anas riprenda in considerazione il percorso più a monte, che però avrebbe dei costi molto più elevati.

Altro tema l'impatto che avranno i lavori del Rio Molinero, per ciò che riguarda la messa in sicurezza del tratto che comprenderà via Stalingrado. Altro tema posto dai leginesi riguarda il Combustion lab della Danieli, nell'area del Campus universitario che ha suoi laboratori all'interno del Campus proprio a pochi metri dalle case di via Chiabrera alta, un tema già sollevato dai residenti circa 8 anni fa quando si erano insediati i laboratori.

Infine si è tornati sulla rotatoria, richiesta tra via Chiabrera e via Bonini, per la quale anni fa erano state raccolte 500 firme, o comunque un'altra soluzione che garantisca la sicurezza.È stata riaffermata l'esigenza di quest'opera ed è stato sottolineato che già 11 anni fa la stessa era stata richiesta con una petizione di oltre 500 firme.