Presunti concorsi truccati in Provincia, spunta un esposto anonimo dei dipendenti di due anni fa

Un esposto anonimo, mandato ai sindaci della provincia, alla Prefettura e ad alcuni altri soggetti. Dentro, punto dopo punto, ci sono accuse al direttore generale di Palazzo Nervi Giulia Colangelo di una gestione del personale del tutto anomala.

In piena inchiesta dei presunti concorsi truccati emerge che nel 2021 un gruppo di dipendenti aveva chiesto un intervento alla Procura per fare partire le indagini ed accertare quanto scritto nell'esposto. Le firme non ci sono, i lavoratori hanno paura di ritorsioni e spiegano di voler mantenere l'anonimato "in quanto temiamo di perdere il posto di lavoro".

E descrivono una situazione esasperante per chi era preso di mira con un personale che "da anni a questa parte, subisce minacce, ricatti e angherie da parte del direttore della Provincia, Giulia Colangelo». Si parla di "dirigenti ricattati" di sindaci che non si rivolgono più alla Provincia per "questo stato di inefficienza e degrado" , di concorsi interni, definiti "farsa" e di un ente che "non esercita da diversi anni una serie di funzioni istituzionali".

Le accuse continuano in due pagine, citando fatti che si dovranno accertare. Intanto proseguono le indagini sul caso. Il direttore Colangelo e il dirigente Maurizio Novaro, che nei giorni scorsi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere, saranno risentiti. Sono indagati anche il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini (anche dipendente della Provincia), l'assessore di Albisola e consigliera provinciale Sara Brizzo e tre avvocatesse assunte dall'ente: Jessica Rebagliati, Laura Pomidoro e Veronica Valenti.