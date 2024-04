Maltrattamenti e presunti concorsi truccati in Provincia, l'ex segretario Colangelo difesa da Giulia Bongiorno

Si concluderanno a stretto giro di posta le indagini della Procura sull'inchiesta sui presunti concorsi truccati e sulla gestione dei dipendenti in Provincia.

Nella lente d'ingradimento dei pubblici ministeri Maddalena Sala e Claudio Martini erano finiti l'ex segretario generale di Palazzo Nervi Giulia Colangelo, il dirigente degli affari generali Maurizio Novaro, Laura Pomidoro, del servizio legale e contenziosi; Veronica Valenti, alla stazione unica appaltante e Jessica Rebagliati.

Indagati inoltre anche il sindaco di Albisola Superiore, Maurizio Garbarini e Sara Brizzo, assessore al bilancio del comune albisolese e consigliere provinciale di maggioranza.

Colangelo nei mesi scorsi oltre all'avvocato Cristiano Michela che già la difendeva in prima battuta avrebbe affidato l'incarico all'avvocato Giulia Bongiorno, senatrice della Lega, ex Ministro della Pubblica Amministrazione dal giugno 2018 al settembre 2019.

Il Gip Alessia Ceccardi, nell'ottobre 2023, sulla base di un'articolata indagine svolta dalla Squadra Mobile della Questura di Savona, aveva ritenuto sussistenti, in capo al Direttore Generale, gravi indizi di commissione dei reati di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti di alcuni dipendenti dell'ente; aveva inoltre ritenuto, nei confronti di Colangelo e Novaro, sussistenti i gravi indizi dei reati di utilizzazione di segreti d'ufficio, abuso d'ufficio e falso in atto pubblico, tutti commessi, nell'ipotesi accusatoria, nell'ambito dei concorsi per la selezione del personale dipendente con lo scopo di favorire alcuni candidati.

Lo scorso fine dicembre Novaro era ritornato al lavoro dopo la richiesta di revoca della sospensione da parte dei suoi avvocati Massimo Boggio e Marco Fazio. Nell'interrogatorio del dirigente sarebbero risultate evidenti le differenze tra le mansioni che svolgeva nell'ambito del nuovo incarico, rispetto a quello precedente e per questo sarebbero state escluse possibilità di reiterazione, ma Novaro non prenderà comunque parte allo sviluppo dei concorsi interni.

Sarebbe emerso inoltre che nel 2021 un gruppo di dipendenti avrebbero presentato un esposto anonimo, mandato ai sindaci della provincia, alla Prefettura e ad alcuni altri soggetti. Dentro, punto dopo punto, ci sarebbero state accuse a Colangelo per una gestione del personale anomala.

Le firme non ci sarebbero state, i lavoratori avevano paura di ritorsioni e avevano spiegato di voler mantenere l'anonimato "in quanto temiamo di perdere il posto di lavoro". E avevano descritto una situazione esasperante per chi era preso di mira con un personale che "da anni a questa parte, subisce minacce, ricatti e angherie da parte del direttore della Provincia, Giulia Colangelo».

Parlavano di "dirigenti ricattati" di sindaci che non si rivolgono più alla Provincia per "questo stato di inefficienza e degrado" , di concorsi interni, definiti "farsa" e di un ente che "non esercita da diversi anni una serie di funzioni istituzionali". Le accuse erano continuate in due pagine, citando fatti che dovranno essere accertati.

Per quanto riguarda le indagini sugli amministratori albisolese Garbarini e Brizzo, il primo a margine della presentazione della sua candidatura a sindaco alle amministrative del prossimo 9-10 giugno ha affrontato il tema.

"Siccome credo nella magistratura, dal 3 di ottobre vado avanti tranquillo perchè non ho fatto nessun illecito amministrativo. Noi andiamo avanti sereni perchè non abbiamo fatto nulla di male. Non ha fatto bene a me, alla mia famiglia e queste sono le difficoltà che un sindaco deve affrontare. Siamo sicuri di non avere fatto niente".