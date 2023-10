Il pianoforte a quattro mani di due musiciste savonesi a Washington

Elena Buttiero e Anita Frumento, la prima di Savona e la seconda di Loano, sono due pianiste che saranno protagoniste di tre concerti a Washington D.C. Non è la prima volta che le due artiste si esibiscono negli Stati Uniti e su palcoscenici internazionali. Questa volta i concerti sono stati voluti dall'’Istituto Italiano di Cultura di Washington, da The Italian Cultural Society of Washington, da Georgetown University e dall’Associazione D.I.V.E. (Donne italiane che vivono all’estero).

Le due musiciste, che si esibiranno nel pianoforte a quattro mani del quale sono ormai riconosciute specialiste, presenteranno programmi diversi e tuttavia di particolare interesse.

Il 10 ottobre Buttiero e Frumento effettueranno due concerti: uno la mattina presso la Church of Epiphany per la stagione “Tuesday Concert Series” e uno al pomeriggio presso il McNeir Auditorium della Georgetown University. Venerdì 13 ottobre le pianiste si esibiranno alla Westmoreland Congregational United Church di Bethesda.

Articolati e originali i programmi. Spiegano le artiste: "'The Divine Comedy of Dante Alighieri by Cesare San Fiorenzo and his friendship with Giuseppe Verdi' è frutto di un approfondito studio di ricerca in ambito musicologico che ci ha portato alla riscoperta della partitura del compositore genovese Cesare San Fiorenzo, originale per pianoforte a quattro mani. La partitura, dimenticata per più di cent'anni, offre melodie straordinarie ed evocative molto vicine al mondo operistico del grande compositore Giuseppe Verdi. Tra i due musicisti, tra l'altro, nacque un forte legame di amicizia. Il programma prevede anche alcune trascrizioni di fine Ottocento di arie d'opera di Verdi tratte da 'La Traviata' e da 'Il Trovatore'".

Un altro programma riguarda la musica al femmilie. Concludono Elena Buttiero e Anita Frumento: "S'intitola 'Women's music talks about women' e narra dell’emancipazione delle donne in campo musicale tra Otto e Novecento attraverso figure come la venezuelana Teresa Carreño, virtuosa e raffinata compositrice, o come la statunitense Amy Beach, le francesi Mel Bonis, Cécile Chaminade e Marie Jaëll, e la tedesca Fanny Hensel Mendelsshon. Donne coraggiose, di immenso talento, che hanno lottato per la loro affermazione e, in un certo senso, per quella di tutte le donne. Lo spettacolo termina con un omaggio a Teresa Procaccini in rappresentanza delle compositrici italiane".

Elena Buttiero, diplomata in pianoforte presso il Conservatorio di Torino, ha tenuto concerti in molte città italiane, in Svizzera, Germania, Irlanda, Francia, Repubblica Ceca, Serbia, Romania, Stati Uniti, Canada, Tanzania, Argentina e Uruguay. Ha registrato i cd “Continental Reel” e “A cheap present” in qualità di arpista con la formazione Birkin Tree. Con il mandolinista Carlo Aonzo ha effettuato tre tournée negli Stati Uniti e pubblicato due cd: “Il mandolino italiano nel Settecento” dedicato al repertorio barocco per mandolino e spinetta e “Fantasia poetica” con repertorio romantico per mandolino e pianoforte. Nel 2009 il Duo ha ottenuto il Premio Regionale Ligure per la cultura. Ha pubblicato il cd “Arethusa Consortium” con repertorio per due arpe celtiche e plettri, il cd “Saluti dall'Italia” e “Lontano nel mondo. Storia di Luigi Tenco” con Ferdinando Molteni. Nel 2021 ha pubblicatro il cd “La ghironda alla corte di Francia” con Francesaco Giusta. Nel campo della didattica ha pubblicato per l'editore Carisch/Hal Leonard metodi di solfeggio e pianoforte.

Anita Frumento ottiene il diploma accademico di secondo livello in pianoforte e musica da camera con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio di Genova e il Conservatorio di Piacenza. Ha approfondito il repertorio cameristico e contemporaneo con Leonardo Bartelloni, Mario Caroli, Luisa Castellani, il Trio Debussy presso l’Accademia di Musica di Pinerolo, Rico Gubler e Fabien Thouand. Vincitrice di numerosi concorsi internazionali, ha partecipato ad importanti rassegne nazionali ed internazionali. In duo con la pianista Elena Buttiero svolge da molti anni attività di ricerca in ambito musicologico, in particolare rivolta alla scoperta e valorizzazione del repertorio per pianoforte a quattro mani, esibendosi regolarmente in Italia e all’estero. È pianista e membro direttivo dell’APS Nuovi Contesti Sonori di Clusone (Bergamo), dove è attivamente partecipe in attività concertistica e didattica e nella realizzazione di spettacoli originali. Da sempre dedita all’insegnamento ed alla formazione ha ottenuto il Master of arts in music pedagogy presso il Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano. Insegna presso il Centro artistico MAT di Lugano ed è docente di pianoforte di ruolo presso il Liceo musicale di Albenga (Savona).

Elena Buttiero e Anita Frumento svolgono da anni attività di ricerca in campo musicologico. Molti gli spettacoli da loro prodotti dal 2009 ad oggi: “Italia 900: parole e musica del secolo breve”; “Suoni futuri. Omaggio al Futurismo”; “L'Italia nella Grande Guerra: parole e musica tra il 1915 e il 1918” (con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri); “Non sembiava imagine che tace” (con il patrocinio del Ministero dei beni culturali); “Quella sagoma di Dante. Tre donne alle prese con l’Alighieri”, spettacolo musicale e teatrale.