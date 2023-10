Loano, il 14 ottobre l'inaugurazione del nuovo anno accademico di Unitre

Sabato 14 ottobre alle 15 nella sala consiliare di Palazzo Doria a Loano si terrà l'inaugurazione dell'anno accademico 2023/2024 di Unitre Loano, che proprio quest'anno festeggia i 25 anni di attività.



Dopo il saluto delle autorità, verranno presentati i corsi e gli eventi proposti dall'Università della Terza Età. Tra i corsi si segnalano: luci, immagini, colori; musica e parole; teatro da ascoltare e da vedere; laboratorio teatrale e artistico; storia delle Americhe; architettura dello spazio; storia dell'arte; letteratura italiana; fotografia; conoscere Vivaldi; cultura musica: il pianoforte; chitarra; canto; l'arte dell'aperitivo; ecologia; informatica; filosofia; finanza; massaggio olistico; lingua inglese (base e avanzato), francese e spagnolo; hablando español.



A seguire, concerto da camera del duo formato da Gianni Gollo (flauto) e Paola Arecco (pianoforte) con la partecipazione straordinaria della soprano Kateryna Makhnyk. La presentazione sarà preceduta da una messa in ricordo dei soci defunti: la funzione si terrà alle 9 presso la chiesa di Santa Maria Immacolata.



Per iscriversi ai corsi di Unitre Loano è necessario recarsi presso la sede, in via dei Gazzi 5, dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17.30, con ingresso dal piazzale, lungo la strada per Boissano, dove è disponibile anche un’area di sosta. La quota di iscrizione, di 40 euro, consente di frequentare tutti i corsi.



Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.unitreloano.it, al numero 375.54.45.818 o via mail all'indirizzo info@unitreloano.it.