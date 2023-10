Il Lions Club Loano Doria, in collaborazione con la Banca degli Occhi Lions Melvin Jones, organizza con il patrocinio del comune di Loano uno screening gratuito per la prevenzione dei disturbi della vista.

Il camper del Lions sarà a Loano, venerdì 13 ottobre, di fronte ai Frati Cappuccini, in via dei Gazzi, 5, dalle ore 10 alle 13 per una visita gratuita agli occhi.