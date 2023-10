Albenga, manutenzione e cura del verde pubblico: piantate 18 palme

Continua la manutenzione e la cura del verde pubblico ad Albenga. Oltre alle potature e agli sfalci, in questi giorni i giardinieri e operai comunali stanno piantumando 18 nuove palme.

Afferma l’assessore all’Ambiente Gianni Pollio: “Abbiamo atteso la fine della stagione estiva per posizionare le nuove palme sulla passeggiata a mare dove, lo ricordo, lo scorso anno ne avevamo collocate altre 10. Il nostro obiettivo è quello di migliorare sempre più la fruibilità e l’aspetto della nostra zona mare, che in questi anni grazie agli interventi effettuati dall'amministrazione è stata notevolmente migliorata diventando sempre più bella e attrattiva per cittadini e turisti”.

Oltre al Lungomare alcune palme sono state collocate anche in piazza Matteotti e in piazza del Popolo.

“Abbiamo provveduto a sostituire la palma attaccata dal punteruolo rosso in piazza del Popolo e a posizionarne due in piazza Matteotti, dove mancavano ormai da anni - prosegue l'assessore Pollio - Nonostante Albenga sia già una città ricca di verde pubblico, continueremo a migliorarla sempre più anche sotto questo punto di vista. Ringrazio il responsabile del verde Marco Scianda e tutti i suoi operai per il grande lavoro svolto e per il loro impegno nella manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico”.