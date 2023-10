Albenga, tenta di ingoiare la droga per evitare l'arresto: scattano le manette per un 34enne

Durante un servizio di monitoraggio del territorio svolto dal nucleo Sicurezza Urbana del Comando Polizia Locale di Albenga nel pomeriggio della scorsa domenica, 8 ottobre, l'attenzione degli agenti è caduta su alcuni strani movimenti di un soggetto di origine libanese all'interno delle mura del centro storico ingauno.

L'uomo, già noto agli operanti in quanto pluripregiudicato in ordine a reati legati allo spaccio, non appena notati gli uomini in divisa si è palesemente innervosito e, all’atto del controllo, ha tentato di ingoiare parte dello stupefacente che teneva nascosto tra i propri vestiti. Il tentativo è stato però notato immediatamente dagli agenti, i quali sono riusciti a bloccarlo.

Nel mentre l'episodio concitato è stato accompagnato da una violenta colluttazione con pugni e calci, durante la quale gli agenti hanno dovuto ricorrere allo spray urticante per immobilizzare ed ammanettare il soggetto.

Una volta che il 34enne (A.A. le iniziali) è stato fermato è stato quindi condotto al Comando di via Bologna. Lì, come risultato della perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto 5 dosi di eroina pronte alla vendita, 100 euro in banconote di piccolo taglio, presunti proventi di alcune cessioni avvenute precedentemente al controllo di polizia.

L'uomo è stato quindi arrestato in flagranza di reato e messo immediatamente a disposizione dell'Autorità Giudiziaria con udienza con rito direttissimo fissata nella mattinata successiva di lunedì 9 ottobre.

In udienza è stato convalidato l’arresto confermando tutti i capi di imputazione: detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, resistenza e violenza a pubblico ufficiale (ad un agente sono state refertate lesioni con prognosi di 7 giorni). Per il cittadino libanese è stato perciò disposto il trasferimento al carcere di Imperia in attesa di ulteriori determinazioni da parte della stessa Autorità Giudiziaria.

Afferma l’assessore alla sicurezza Mauro Vannucci: “L’attività di monitoraggio costante e la conoscenza del territorio e dei soggetti frequentatori, da parte della Polizia Locale di Albenga ed in particolare delle unità della Sicurezza Urbana, spesso impiegate come in questo episodio anche in abiti borghesi, proseguono mantenendo una costante attenzione al contrasto di fenomeni connessi al degrado urbano, allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti e più in generale alle situazioni che possono diminuire la percezione di sicurezza da parte del cittadino”.

Il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità dell’indagato non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’autorità giudiziaria.