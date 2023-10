E' morto Ettore Ronco, era nel direttivo della Lega cittadina

La notizia è arrivata questa mattina. Ettore Ronco era un “camallo” della Pippo Rebagliati e faceva parte del direttivo della Lega cittadina. Sono stati proprio i colleghi di partito a dare la notizia sui social.

Ronco era entrato nel direttivo della Lega con la nomina di segretario cittadino di Giorgio Calabria nel luglio dello scorso anno.

Alla Pippo Rebagliati lavorava da anni e così lo ricorda il Consolo Stefano Giusto. "Ettore ha fatto molto per Compagnia Pippo Rebagliati – dice Giusto – sia dal punto di vista operativo che sindacale dando un importante contributo. La Compagnia è come una famiglia e perdere uno di noi è come perdere un familiare".