Albenga, sostituzione della stazione di pompaggio del depuratore di Vadino

Lunedì 16 ottobre la SCA inizierà l’intervento – funzionale al collettamento della sponda sinistra del Centa al sistema di depurazione – di sostituzione della stazione di pompaggio del depuratore di Vadino.

Il comune informa che per il necessario a effettuare le lavorazioni, le aree circostanti al depuratore - sia a terra (aree del depuratore e di accesso allo stesso) sia in mare (specchio acqueo antistante) - saranno interdette all’accesso.

“Dopo l’approvazione della delibera sul progetto di depurazione di Vadino, finanziato attraverso fondi Pnrr e che ci porterà a uscire dalla sanzione comunitaria, visto che arriveremo a depurare la quasi totalità dei reflui della nostra città, la sostituzione della stazione di pompaggio rappresenta un ulteriore e concreto passo avanti in questa direzione - commenta il sindaco Riccardo Tomatis -Questo intervento, necessario nell’immediato, sarà infatti anche prodromico al collettamento con la stazione di sollevamento di viale 8 Marzo a sua volta collegata a viale Che Guevara e poi al depuratore di Borghetto".

“Quello verso la depurazione – continua il primo cittadino - è stato un complesso percorso iniziato già durante l’amministrazione Cangiano. Finalmente nella primavere 2024 vedremo l’inizio vero e proprio dei lavori grazie ai quali il depuratore di Vadino diventerà stazione di sollevamento e rilancio che spingerà i reflui, verso la stazione di sollevamento di viale 8 Marzo e poi di viale Che Guevara”.

Un passaggio epocale per Albenga che, dopo aver raggiunto dal 2020 il 70 %, arriverà alla completa depurazione dei reflui e l’ottenimento della bandiera blu.

“Quest’anno non ho dovuto firmare nessuna ordinanza di divieto di balneazione a dimostrazione del funzionamento dell’impianto di viale Che Guevara e, anche, della costante manutenzione dei depuratori minori a opera dell’Ente Gestore. Ritengo sia fondamentale arrivare alla depurazione totale della città il prima possibile. Questo tema, infatti, è sempre stato una priorità per la nostra amministrazione e riteniamo lo sia per l’intera città” conclude il sindaco Tomatis.