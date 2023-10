Ottobre De André, ricordi, emozioni e canzoni all’Ambra: Albenga pronta per il Gran Concerto per don Gallo

Ad Albenga si scaldano i motori per il Gran Concerto per don Gallo, spettacolo nell’ambito della manifestazione “Ottobre De André” che da anni caratterizza l’autunno ingauno al Teatro Ambra.

È un appuntamento atteso, amato, forse, ma forse, dedicato alle anime più “vintage” di un tempo neanche tanto lontano in cui alcuni artisti, persone, prima ancora che personaggi, con le loro rime, le note e i pensieri hanno fatto da colonna sonora alle storie che portiamo sulle spalle, insinuate nelle rughe, posate sui capelli bianchi. E hanno cantato il mondo colorandolo con le loro voci, perché potessero arrivare a tutti, rimanendo nell’aria, portate dal vento che, soffiando incessantemente, rispolverano i ricordi.

Domenica 15 ottobre alle 17, come in ogni appuntamento di Ottobre De André, saranno emozioni, occhi che brillano, sguardi che si incrociano e pensieri che volano lontano con Drupi e la sua Band, Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, nella storia dei Matia Bazar, e Niné Ingiulla. Nel mentre, Mauro Moretti “disegnerà la musica”.

Drupi, con 15 milioni di dischi venduti, 8 Festival di Sanremo, centinaia di tour in tutto il mondo, 14 Dischi d’Oro, vanta una lunghissima carriera, restando sempre concentrato sulla “sostanza” della sua musica attraverso la quale ci ha regalato successi indimenticabili, come “Piccola e fragile”, “Vado via”, “Era bella davvero” o “Regalami un sorriso”.

Sul palco dell’Ambra, anche Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, lui tra i fondatori dei Matia Bazar nel ’75, vincitori del Festival di Sanremo nel ’78, compositore di grandi successi, come l’indimenticabile “Vacanze romane” o “Per un’ora d’amore”. Silvia Mezzanotte, grande interprete di musica italiana e internazionale, è stata voce dei Matia Bazar, vincendo il Festival di Sanremo nel 2002.

Niné Ingiulla, avvocato di professione, cantante e attore per passione, è innamorato della Divina Commedia, che conosce in gran parte a memoria, ed è autore dello spettacolo “Dante e De André”. Un consiglio da parte degli organizzatori: “Quando inizia a cantare, tenete per qualche minuto gli occhi chiusi”.

Ieri sera, giovedì 12 ottobre, anche Alessandro Siani e Vanessa Incontrada hanno parlato di “Ottobre De André” nel corso della trasmissione televisiva “Striscia la notizia”, andata in onda su Canale 5.

“Ottobre De André”, che è una manifestazione in più appuntamenti organizzata dai Fieui di caruggi, con la stretta collaborazione del Comune di Albenga, il sostegno e la presenza di Dori Ghezzi e Antonio Ricci e la partecipazione di Franco Fasano e di tanti artisti, ha una finalità benefica: le offerte ricevute saranno interamente devolute alla Comunità di San Benedetto al porto fondata da don Gallo.