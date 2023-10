Savona, Bandi e Sciortino si aggiudicano il primo premio nella prova di pesca a traina

Domenica 8 ottobre si è svolta la quarta e ultima delle prove organizzate dal “Gruppo Pesca” di Assonautica Provinciale di Savona in programma per il 2023: “Traina“.

I partecipanti sono stati 64 con 28 imbarcazioni. Questi gli equipaggi che si sono aggiudicati i tre premi consistenti in buoni acquisto di materiale da pesca: primo posto per Daniel Bandi e Sofia Sciortino; secondo posto per Francesco Grosso, Lorenzo Grosso e Marzio Vegni; terzo posto per Paolo Gastaldi e Valter Micheli.

I primi tre equipaggi hanno ricevuto buoni acquisto per materiale da pesca, tra tutti i partecipanti presenti si sono sorteggiano altri premi, sempre utili. Ricordando che la partecipazione alle prove di pesca non è riservata ai soci di Assonautica, ma è libera a tutti, il “Gruppo Pesca” dà appuntamento al prossimo anno.