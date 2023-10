Medaglia d’oro al valor civile alla Protezione Civile, anche Giovanni Naso di Albenga al Quirinale dal Presidente Mattarella (FOTO)

Giovanni Naso, vicepresidente della Commissione territoriale del Comitato Nazionale del volontariato di protezione civile, nonché coordinatore dell’unità comunale Antincendio Boschivo e Protezione civile di Albenga, era presente a Roma, lo scorso 11 ottobre, alla cerimonia di consegna al Dipartimento della Protezione Civile della Medaglia d’oro al valor civile per la gestione dell’emergenza Covid-19 .

L’importantissima onorificenza è stata conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso di una cerimonia che si è svolta al Palazzo del Quirinale.

“Una grandissima emozione essere al Quirinale in questa occasione – racconta l’ingauno Naso -. Orgogliosi di essere stati parte della ‘macchina operativa’ che ha aiutato l’Italia a superare l'emergenza legata al Covid”.

Il riconoscimento è stato conferito per l’impegno profuso dal Dipartimento "in occasione della diffusione sull'intero territorio nazionale del virus Sars-Cov-2 e della relativa dichiarazione di stato di emergenza” assicurando con il proprio personale “un costante, capillare ed efficace coordinamento delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, fornendo prova di ammirevole abnegazione ed alto senso dello Stato, assicurando la più idonea risposta organizzativa, logistica ed operativa in termini di contrasto alla diffusione epidemiologica, consentendo il superamento della fase emergenziale e riscuotendo unanime riconoscenza e vivo apprezzamento da parte della comunità nazionale”.

Presenti alla cerimonia, oltre al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare e al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, rappresentanti delle diverse componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile che, sotto il coordinamento del Dipartimento, hanno operato nel difficile contesto emergenziale segnato dal Covid-19.

Oltre all'onorificenza conferita lo scorso 11 ottobre, il Dipartimento è stato insignito di due Medaglie d’oro al Merito civile: una al Valor civile e una al Merito della Sanità Pubblica, che premiano idealmente l’intero Servizio Nazionale, con tutte le Componenti e le Strutture operative.