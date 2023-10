Stella, affidati da Anas i lavori sulla statale danneggiata dall'alluvione del 2019

Dopo quattro anni partiranno finalmente i lavori di sistemazione della statale 334, a Stella, danneggiata dall'ondata di maltempo che nel 2029 aveva colpito il Savonese. Ad annunciarlo è il sindaco Andrea Castellini.

“E’ con grande piacere comunicarvi che il cantiere al km 7+400 della SS334 è stato consegnato da Anas alla ditta appaltatrice per i lavori di messa in sicurezza della tratta, ove è presente il senso unico alternato – dichiara Castellini - . Per essere più chiari parliamo della tratta esattamente prima di arrivare nel centro abitato di Stella San Giovanni e dell’impianto semaforico presente ormai dal 2019."

"Da quando ci siamo insediati e nel seguito di questi primi due anni di amministrazione abbiamo instaurato un rapporto di collaborazione con la società Anas, la quale ha dimostrato a sua volta una larga apertura per la risoluzione delle problematiche pregresse presenti sulla SS334 anche ereditate dalla Provincia di Savona che non aveva avuto le necessarie risorse per intervenire”.

Un altro punto critico della statale 334 è il ponte di Santa Giustina e Comune e Anas stanno lavorando insieme per fare partire anche la sistemazione di quel punto della 334.

“Ci tengo particolarmente a ringraziare tutti i tecnici con il quale abbiamo collaborato in questi mesi della società Anas – conclude Castellini - e vorrei anche ringraziare il Deputato Francesco Bruzzone e il Vice Ministro Edoardo Rixi per la loro vicinanza al nostro territorio e alle nostre problematiche viarie e spero, presto di poter annunciare anche l'avvio dei lavori del ponte di Santa Giustina”.