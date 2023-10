C'è un po' di Albenga nel murales-mosaico più lungo d'Europa di Caprauna

Quarantamila tessere di oltre trenta colori diversi per formare un mosaico che racconti il territorio e le tradizioni di Caprauna, piccolo borgo a cavallo tra il Piemonte e la Liguria.

E' stato inaugurato ieri, sabato 14 ottobre, il murales-mosaico più esteso d'Europa, realizzato dal comune e da Fondazione CRC che ha sostenuto il progetto attraverso il "Bando distruzione".

Un'opera unica nel suo genere che con i suoi circa 28 metri di lunghezza per 3 di altezza, rappresenta un unicum nel panorama artistico, raccontando gli antichi mestieri del luogo, le attività sportive, la flora e la fauna.

"Siamo molto contenti di poter inaugurare quest'opera - ha detto il sindaco di Caprauna, Giuseppe Ruaro - realizzata con maestria e dedizione da Sergio Giusto e dal professor Lorenzo Rossi con la collaborazione di numerosi volontari tra i quali anche gli studenti del Liceo Giordano Bruno di Albenga."

"Nel 2018 - ha ricordato il primo cittadino - durante una chiacchierata estiva tra me, allora vicesindaco, e l'artista Sergio Giusto venne l'idea di realizzare un'opera artistica per riqualificare questo angolo di paese e renderlo perché no più conosciuto al di fuori dei suoi confini. L'idea è stata subito ben accolta dall'allora sindaco Ferraris Paolo, che ringrazio, il quale si è adoperato ad elaborare quanto necessario per chiedere ed ottenere il finanziamento presso la Fondazione CRC nell'ambito del Bando Distruzione 2019/2020.

"La realizzazione dell'opera ha richiesto circa 14 mesi ed è stata resa possibile grazie al contributo di Fondazione CRC, del Comune e alcuni sponsor privati tra i quali Mapei, Ceramiche Sassuol Mare, Fieui di Caruggi, Impresa Michelis Luca E Locanda e Formaggeria Rolando Marco.

Al progetto, ideato da Sergio Giusto, Lorenzo Rossi e dal Comune, hanno collaborato: Mario Calcagno, Alessandro Spampinato, Beppe Ruaro Giovanni Ruaro, Simone Terravecchia, Gianni Gamba France Parent Gamba, Paola lacovino, Matilde Barroero; Luca Immordino, Rebecca Cardi, Sergio Rolando, Paolo Ferraris.

"Ci tengo a ringraziare tutti coloro che in questi mesi hanno lavorato e collaborato a questo progetto - ha aggiunto Ruaro - ringrazio di cuore anche l'associazione Pro Loco, che ha preparato il pranzo istituzionale e il rinfresco in occasione dell'inaugurazione e i molti concittadini e volontari che a vario titolo hanno dato una mano per la realizzazione di questo bel mosaico che oggi di ammirare. All'artista Sergio Giusto e al professore Lorenzo Rossi, a tutti quanti nome mio personale, dell'Amministrazione Comunale e dell'intera comunità di Caprauna un sincero ringraziamento per quanto fatto e quanto vorrete continuare a fare per questo nostro paese. Una particolare menzione e ringraziamento di cuore va al signor Antonio Ricci che in più occasioni e in ultimo ieri sera ha dato visibilità nazionale nel suo notissimo programma televisivo al mosaico di Caprauna e alla Signora Silvia Arnaud Ricci, madrina d'eccezione dell' inaugurazione."

Alla cerimonia hanno presenziato molte autorità civili e militari non solo della Granda ma anche della Liguria. A portare i saluti della Provincia di Cuneo sono intervenuti il presidente Luca Robaldo e il consigliere provinciale Pietro Danna. Presente per l'Uncem anche il presidente regionale Roberto Colombero.

Un momento speciale anche per la Fondazione CRC, che ha sostenuto il progetto, ed per la quale è intervenuto il consigliere Massimo Gula. Tra gli intervenuti anche il sindaco di Ormea e presidente dell'Unione Montana Alta Valle Tanaro, Giorgio Ferraris che si è complimentato per la realizzazione di questo bel progetto che valorizza il territorio.