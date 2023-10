Altare, un gruppo di persone lavora per riaprire il cinema Roma

Una sala cinematografica che ha affascinato generazioni di spettatori è pronta a risorgere dalle ceneri, grazie agli sforzi di un gruppo di cittadini determinati. Il cinema Roma di Altare, da tempo chiuso, è al centro di un'ambiziosa iniziativa per la sua riapertura.

L'iniziativa verrà presentata in un incontro aperto a tutti, in programma domani, martedì 17 ottobre, presso la sala cinematografica altarese. Alla riunione prenderanno parte Giancarlo Giraud, presidente di ACEC Liguria, Valentina Damiani, programmista ACEC, e Juri Saitta, progetto ACEC per le scuole.

L'obiettivo di riaprire il cinema Roma rappresenta una testimonianza tangibile dell'amore e del rispetto per la cultura cinematografica, oltre a essere un tentativo di preservare un luogo che ha un significato speciale nella memoria collettiva della comunità di Altare.