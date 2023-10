Sanità ligure, Benifei (Pd): “Vicino al baratro. Toti non può più nascondersi dietro parole di circostanza”

"La puntata di Report di ieri ha messo in luce la situazione disastrosa della sanità ligure, ormai vicina al baratro, al collasso".

A dichiararlo è l'europarlamentare ligure e capodelegazione PD al Parlamento europeo Brando Benifei, che prosegue rimarcando "la totale mancanza di programmazione, la chiusura del pronto soccorso di Albenga, gestioni regalate ai privati, il padiglione C del Galliera ristrutturato e lasciato vuoto per molto tempo, la chiusura dei presidi della Val Polcevera e di Busalla, l’aumento enorme dei costi agli Erzelli, il nuovo ospedale di Rapallo ancora sotto utilizzato per mancanza di personale e quello di Spezia vecchio e fatiscente. E, infine, le nuove case di comunità finanziate dal PNRR ma con aperture ridotte e sovrapposizioni con altre strutture”.

“Si tratta di una situazione - continua Benifei - appesantita anche dalle liste di attesa sempre più lunghe e dalla fuga di pazienti verso altre Regioni. A Genova per una colonscopia ci vogliono 113 giorni e alla Spezia 220, a Savona 330 per una visita oculistica e 170 per una tac all’addome, a Imperia per una visita cardiologica ci vogliono 194 giorni”.

“Il presidente Toti - conclude l'europarlamentare del Pd - non può più nascondersi dietro parole di circostanza. Servono risposte chiare e un cambio di rotta radicale, perché sulla salute dei liguri non si scherza", conclude.