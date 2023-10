Diocesi Savona-Noli: torna il percorso di orientamento per gli studenti delle superiori

Anche quest’anno l'Ufficio per la Pastorale Scolastica della Diocesi di Savona-Noli propone un percorso gratuito di orientamento agli studenti del quarto e quinto anno degli Istituti superiori, in collaborazione con il Centro JES (Jesuit Encounter Service) di Genova, per offrire un'occasione di confronto sulla conoscenza di se stessi, sulle qualità, sulle attitudini e sulle aspirazioni dei singoli. Al termine i ragazzi avranno acquisito strumenti per la scelta del postmaturità e altre da compiere nella vita quotidiana.

Saranno attivati tre gruppi condotti da due persone ciascuno. Il team dei conduttori è formato da Paola Brun (psicologa, docente di Inglese e counselor professionista), Gabriella Fabbri (educatrice e counselor professionista), Monica Ghiotto (docente di lingue, educatrice e counselor professionista), Roberta Lanzavecchia (psicologa e counselor professionista), Simone Marazita (educatore e counselor) e Renato Procopio (docente universitario e counselor professionista).

Il percorso consisterà in quattro incontri di gruppo in presenza della durata di due ore circa e che si svolgeranno in orario pomeridiano presso il campus universitario di Savona. I lavori saranno collegati l'un l'altro e affronteranno in maniera esperienziale (non vi sarà alcuna spiegazione o lezione di teoria) i vari aspetti della scelta individuale. Ciascun gruppo sarà composto da 10 persone al massimo per consentire l'interazione fra i membri e con i conduttori (in caso di adesione più numerosa si prevede di formare più gruppi con inizio differito nel tempo). Per questa ragione agli studenti è chiesto di accettare l’invito con responsabilità e soltanto se saranno sicuri di prendere parte con motivazione agli incontri, onde evitare di sottrarre posti ad altri ragazzi o ragazze.

Entro il 3 novembre occorre conoscere il numero degli studenti partecipanti per organizzare i gruppi di lavoro. Per le adesioni è indispensabile inviare un'e-mail all'indirizzo ufficio.scuola@diocesisavona.it con le seguenti indicazioni: nominativo dell'istituto, numero di allievi iscritti suddivisi per classe di appartenenza, nominativi degli studenti, numero telefonico, e-mail del docente referente del progetto.