Rigassificatore, in Regione nuovo incontro tecnico: coinvolti i comuni del Golfo dell'Isola e l'AMP "Isola di Bergeggi"

Nel corso dell'incontro, come spiega Regione Liguria, sono state descritte nel dettaglio le caratteristiche dell’intero progetto evidenziando, in particolare, gli aspetti legati alla sicurezza e alle misure di salvaguardia ambientale del tratto a mare.

"È interesse nazionale dotarsi di una politica energetica in grado di rendere il Paese autosufficiente dinanzi a un complesso nonché incerto quadro internazionale le cui ricadute sono evidenti anche in ambito economico - ha commentato il coordinatore della struttura commissariale nonché direttore generale della Direzione centrale Organizzazione e del Dipartimento Ambiente e Protezione civile della Regione, Nicola Giancarlo Poggi - Oggi sono state fornite rassicurazioni in merito al progetto. È emersa inoltre la necessità, rappresentata anche dalla struttura commissariale, di effettuare ulteriori approfondimenti circa l'impatto ambientale. L'obiettivo è mettere in sicurezza l'Area Marina Protetta di Bergeggi in quanto patrimonio del nostro Paese. È, questa, una prerogativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e lo è anche all'interno del procedimento di Via nazionale".

La struttura commissariale ha quindi comunicato che è in corso la Conferenza di Servizi prevista per legge. Il decreto legge 57 del 2023 ha inoltre introdotto l'obbligo della VIA nazionale (Valutazione impatto ambientale), "il cui esito permetterà, unitamente alle ulteriori verifiche in capo al ministero dell'Ambiente e alla valutazione di sicurezza del Ctr, di ottenere le necessarie e indispensabili autorizzazioni per procedere con l'iter progettuale".