Grande Liguria: "Sanità in sfacelo da quasi vent'anni"

"Leggiamo con sconcerto e anche con un po' di disgusto le reazioni della politica dopo la trasmissione su Rai 3, che non riesce a fare di meglio che addossarsi le colpe, uno con l'altro, dello sfacelo della sanità pubblica ligure".

Cosi commenta Grande Liguria che prosegue: "I cittadini sanno bene che sia il centrosinistra, sia il centrodestra, hanno dato un contributo determinante per aver portato la sanità alla situazione attuale. Il servizio di Report certamente, non ha rivelato nulla di nuovo a noi liguri, ma trattandosi di una trasmissione nazionale, ha esportato, purtroppo al di fuori della Liguria, lo disfacimento che viviamo da quasi vent'anni".

"Hanno stupito le risposte poco chiare, nonché l'assenza di chi è stato eletto in provincia di Savona. Almeno chi pur dicendo cose antipatiche, e impopolari, ha avuto per lo meno il coraggio di metterci la faccia. Abbiamo pure scoperto che dopo aver deliberato tempo fa, che l'ospedale di Albenga sarebbe restato pubblico, oggi stanno stanno ragionando per affidarlo ai privati".

"Certo che dopo aver buttato nel cestino il lavoro di cinque anni dell'allora assessore Viale, la novità ci sorprende e ci fa pensare che certe posizioni, contrarie all'unica soluzione razionale, privatizzare con una convenzione il nosocomio, erano ad personam e non fatte nell'interesse generale".

"Noi lo diciamo da tempo: il quadro che emerge è desolante e inquietante. Tra pochi giorni saranno 3 anni che il punto nascite del Dea di secondo livello del Santa Corona è chiuso", conclude Grande Liguria.