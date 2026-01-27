 / Politica

Il Consiglio regionale celebra la Giornata della Memoria con un minuto di silenzio

All'inizio della seduta la commemorazione del 27 gennaio, giornata dedicato al ricordo delle vittime dell’Olocausto

Un minuto di silenzio in Consiglio regionale per celebrare la Giornata della Memoria e rendere omaggio alle vittime dell'Olocausto. Il momento di raccoglimento è stato introdotto dall'intervento del presidente del Consiglio Stefano Balleari.

"In applicazione della legge n. 211 del 20 luglio 2000, che istituisce il 27 gennaio quale “Giorno della Memoria” – ha detto Balleari – a ricordo e in segno di deferente omaggio alle vittime dell’Olocausto, ai deportati civili e militari nei campi di concentramento, a tutti i perseguitati per ragioni razziali, religiose e politiche, e a tutte le vittime della barbarie nazista, invito l’Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento".

"Lo facciamo con la consapevolezza che – ha aggiunto Balleari – ancora oggi l’antisemitismo non è stato sconfitto e può riaffiorare, talvolta in forme nuove e insidiose. E con la ferma convinzione che ricordare significhi vigilare, affinché quanto accaduto non si ripeta mai più".

Elena Romanato

