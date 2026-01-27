Il Consiglio regionale celebra la Giornata della Memoria con un minuto di silenzio

Un minuto di silenzio in Consiglio regionale per celebrare la Giornata della Memoria e rendere omaggio alle vittime dell'Olocausto. Il momento di raccoglimento è stato introdotto dall'intervento del presidente del Consiglio Stefano Balleari.

"In applicazione della legge n. 211 del 20 luglio 2000, che istituisce il 27 gennaio quale “Giorno della Memoria” – ha detto Balleari – a ricordo e in segno di deferente omaggio alle vittime dell’Olocausto, ai deportati civili e militari nei campi di concentramento, a tutti i perseguitati per ragioni razziali, religiose e politiche, e a tutte le vittime della barbarie nazista, invito l’Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento".

"Lo facciamo con la consapevolezza che – ha aggiunto Balleari – ancora oggi l’antisemitismo non è stato sconfitto e può riaffiorare, talvolta in forme nuove e insidiose. E con la ferma convinzione che ricordare significhi vigilare, affinché quanto accaduto non si ripeta mai più".