Energia, l’assessore Benveduti a Roma all’incontro delle Regioni con il ministro Pichetto Fratin

L'assessore regionale allo Sviluppo economico e all'Energia Andrea Benveduti ha partecipato, in rappresentanza di Regione Liguria, presso la segreteria della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, alla riunione con il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Frattin per un approfondimento dello schema di decreto interministeriale per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

"Per favorire il raggiungimento di obiettivi sempre più sfidanti, come quelli posti in ambito energetico, è necessario che, con realismo, venga da subito chiarito il ruolo delle regioni, vista l'impossibilità di avere mezzi e competenze per strutturare progetti autonomi di sviluppo infrastrutturale sulle rinnovabili. E in relazione alle particolarità dei singoli territori, che possono avere predisposizioni differenti per una o l'altra tecnologia. Per non parlare del rischio sanzioni in caso di non raggiungimento di questi traguardi. È quanto, insieme ai colleghi, abbiamo espresso oggi a Roma nella conferenza delle Regioni e delle Province Autonome al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin" spiega l'assessore Benveduti.

"Abbiamo apprezzato - aggiunge - il buon senso e il pragmatismo con cui il ministro ha aperto al dialogo per individuare un indispensabile equilibrio tra gli obiettivi di impianti da fonte rinnovabile, sui quali da più parti si sono registrate preoccupazioni sulla reale fattibilità, e il corretto utilizzo del suolo, che non può di certo avvenire a discapito delle produzioni agroalimentari".