Rigassificatore, amarezza per i sindaci del Golfo dopo l'incontro in Regione: "Nessuna risposta ai nostri dubbi"

Hanno lasciato gli uffici di via Fieschi con l'amaro in bocca i sindaci dei Comuni del Golfo dell'Isola accolti ieri in Regione, a Genova, per l'incontro tecnico sul ricollocamento della nave rigassificatrice Golar Tundra tenutosi con i tecnici di Snam Fsru Italia e Rina oltre al coordinamento della struttura commissariale.

Uno stato d'animo dovuto principalmente a come sono state affrontate da questi ultimi, secondo gli amministratori di Bergeggi, Noli, Spotorno e Vezzi Portio, alcuni temi pregnanti sull'opera per i quali sono stati coinvolti negli incontri tecnici i comuni citati, nonostante l'opera non tocchi fisicamente con alcuna infrastruttura i territori comunali in questione.

"Sui temi di impatto su ecosistema costiero, ZSC fondali di Noli Bergeggi, area marina protetta e aspetto sanitario dei cetacei nulla di nulla - spiegano i sindaci - Nessun approfondimento rispetto alla superficialità di come questi argomenti (non) sono trattati nel progetto. Come se in questi mesi il tema non fosse stato minimamente trattato o fosse un tema banale".

Non sono bastate quindi, per i diretti interessati, presenti insieme alla direzione dell'ente AMP Isola di Bergeggi, le parole della struttura commissariale e tecnica nella descrizione delle caratteristiche dell’intero progetto.

"Rimandano tutte le risposte a futuri approfondimenti, vedremo, eccetera - continuano - Ma su argomenti così importanti, da una azienda di stato com’è Snam ci si aspetterebbe maggiore attenzione e che prima di scegliere il posto (perché ci hanno detto che ha scelto Snam anche se non ci hanno saputo spiegare come e tra quali altre località) gli aspetti di impatto sul mare e sull’ecosistema costiero fossero stati, almeno ad un livello minimo dignitoso, affrontati. Invece tutti 'vedremo', 'approfondiremo', 'ce lo dirà la VIA'" chiosano.

"E’ inaccettabile il mancato rispetto che la struttura commissariale ha mostrato verso degli amministratori locali che rappresentano intere comunità, ai quali ieri sono state negate importanti risposte sull’impatto del rigassificatore sull’ecosistema ambientale dell’Area Marina protetta di Bergeggi" ha aggiunto in una nota il consigliere regionale dem bergeggino, Roberto Arboscello, definendo la risposta tecnica avuta dai sindaci evasiva.