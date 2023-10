Politica |

Rigassificatore, la Regione replica al consigliere Arboscello: “Sindaci dell’Area marina protetta coinvolti in più incontri”

“Confronto avanti nel segno della trasparenza”

In merito a quanto dichiarato dal consigliere regionale del Pd Roberto Arboscello riguardo la presunta 'mancanza di risposte' da parte della Struttura commissariale per il rigassificatore al largo di Vado Ligure ai sindaci dell’Area marina protetta di Bergeggi, Regione Liguria e la Struttura commissariale precisano quanto segue: “I sindaci dei Comuni di Bergeggi, Spotorno, Noli, Vezzi Portio, nonché l'Area Marina Protetta Isola di Bergeggi sono stati coinvolti in più occasioni, sia in fase propedeutica all'apertura della Conferenza di servizi, sia all'interno del calendario degli incontri tecnici. Nello specifico, il 29 agosto il Commissario straordinario di governo per il rigassificatore e presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha incontrato i sindaci dei comuni di Bergeggi, Noli, Spotorno e Vezzi Portio e i referenti dell'Area Marina Protetta Isola di Bergeggi per chiarire alcuni aspetti dell'iter autorizzativo, ancora in corso, del tratto a mare e del relativo collegamento con la rete nazionale del gas naturale. Presenti anche l'assessore regionale Giacomo Giampedrone e il coordinatore della struttura commissariale Nicola Giancarlo Poggi, direttore generale della Direzione centrale Organizzazione e del Dipartimento Ambiente e Protezione civile della Regione. Successivamente, il 7 settembre, il direttore dell’Area Marina Protetta Davide Virzi ha partecipato al tavolo tecnico tra Snam, Rina e struttura commissariale con il Comune di Savona. In data 5 ottobre, nella sede della Provincia di Savona, si è inoltre tenuto l'incontro plenario tra il Commissario Toti, l’assessore Giampedrone, la struttura commissariale nel suo complesso e tutti i sindaci interessati, direttamente o indirettamente, dal progetto. Anche in questa occasione le amministrazioni comunali hanno potuto sottoporre a Snam – ente attuatore di governo per la realizzazione dell'opera - le proprie osservazioni. Infine, ieri, martedì 17 ottobre, la sede regionale ha ospitato un nuovo incontro prettamente tecnico - sempre alla presenza di struttura commissariale, Snam e Rina - dedicato nello specifico ad Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, Comuni di Bergeggi, Spotorno, Noli e Vezzi Portio. Sebbene i sopracitati Comuni non siano toccati né dal tracciato a terra, né da quello offshore, e di questi solo Bergeggi faccia parte della Conferenza di Servizi, è stata comunque accolta la proposta di coinvolgere tutti i Comuni dell'area per approfondire alcuni aspetti specifici relativi a impatto ambientale, sicurezza meteo marina e valutazione dei rischi. Questa modalità di dialogo costante con i territori conferma l'attenzione riservata al progetto da parte di tutti i soggetti coinvolti e proseguirà nelle prossime settimane”.

Comunicato stampa

