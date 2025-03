Carcare "canta le uova" con Michele Maisano: un’antica tradizione contadina che rivive nel segno della condivisione

"Cantando siam venuti, cantando ce ne andiamo, allegri vi lasciamo dormireeeeere...". A Carcare, grazie alla pro loco, torna a vivere l’antica tradizione contadina dei Cantauova, un momento di condivisione e folklore che coinvolge l’intera comunità.

Ospite d’eccezione dell’iniziativa è stato Michele Maisano (con la moglie Cristina), noto cantautore italiano e carcarese d’adozione da circa vent’anni, che con la sua presenza ha reso ancora più speciale questa rievocazione storica legata alla fine della Quaresima.

Questa usanza risale a tempi antichissimi, quando, nei giorni precedenti la Pasqua, gruppi di giovani e adulti giravano di cascina in cascina intonando canti tradizionali per salutare le famiglie del paese. In cambio, i contadini donavano loro uova, simbolo di rinascita e abbondanza. Le uova raccolte venivano poi utilizzate per preparare una grande frittata, da condividere il giorno di Pasquetta in un momento di festa collettiva.

Questa tradizione, nota anche in Piemonte come Canté j’euv, rappresenta un antico canto propiziatorio legato alla raccolta delle uova. Ancora oggi, mantiene vivo il legame con le radici contadine del territorio, celebrando lo spirito di comunità e condivisione.