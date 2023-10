L'Asl avvia la procedura per una nuova risonanza Artoscan, destinata all'ospedale di Albenga

Sarà la società Esaote, a fornire la risonanza per gli arti (sistema Trm O Scan Premium) al reparto di Radiologia dell'ospedale Nostra Signora di Misericordia di Albenga. Il macchinario è fuori uso da alcuni giorni, come aveva segnalato l'11 ottobre scorso il direttore della Struttura complessa Sistemi Informativi che ha chiesto all'azienda di di procedere con il noleggio quinquennale di un macchinario per la sostituzione di quello non più utilizzabile.

Visto che l'acquisizione della risonanza magnetica non era stata inserita dalla nella programmazione relativa all’acquisizione di forniture e servizi della ASL 2 per l’anno 2024, l'azienda sanitaria ha dovuto chiedere una deroga alla Stazione unica appaltante della Regione.

Con l'approvazione della deroga l'Asl 2 può così procedere al noleggio del macchinario e garantire il servizio al nostra Signora di Misericordia una volta che il macchinario verrà consegnato e installato. L'Asl spiega che la risonanza è in fase di progettazione e sarà disponibile nel 2024.

Intanto è attesa per i primi mesi del prossimo anno la Tac per l'ospedale di Cairo, acquistata lo scorso luglio con i fondi del Pnrr, per indagini tomografiche (Tac) total body e cardio vascolari.