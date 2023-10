Dal 2030 stop ai campi in sintetico, lo ha deciso la Commissione Europea

Il campo sintetico di Carcare: sono moltissimi quelli installati in tutto il savonese

In base a quanto stabilito dalla Commissione Europea dal 2030 non dovranno più esserci più campi di calcio, calcetto, tennis, hockey, football americano, rugby, in erba sintetica.

L'erba sintetica è un materiale molto usato nei campo all'aperto dedicati a certi sport perché permette di evitare gli elevati costi di manutenzione del manto erboso naturale. Secondo la Commissione europea i fili d'erba che formano i campi di gioco sintetici sarebbero dannosi per la salute degli sportivi e per il pianeta.

Sono in polietilene o polipropilene, con una serie di granuli elastici, chiamati intaso prestazionale, per rendere più morbido e resistente la superficie. Ma si tratterebbe di materiali che rilasciano nell'aria un certo quantitativo di microplastiche, ed è a queste che la Commissione europea sta cercando di abolire l'obiettivo di salvaguardare la salute degli sportivi e dell'ambiente.